Американская торговая палата попросила Вашингтон одобрить «Спутник V»
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко.
Он отметил, что на данный момент для въезда в США необходима виза и прививка одобренной ВОЗ вакциной.
«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — отметил Родзянко.
В Минздраве России напомнили, что Москва ранее уже предложила Вашингтону проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.