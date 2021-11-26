Американская торговая палата попросила Вашингтон одобрить «Спутник V»

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Американская торговая палата (AmCham) обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Американской торговой палаты Алексиса Родзянко.

Он отметил, что на данный момент для въезда в США необходима виза и прививка одобренной ВОЗ вакциной.

«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — отметил Родзянко.

В Минздраве России напомнили, что Москва ранее уже предложила Вашингтону проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации. 

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для 100 российских дипломатов.

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