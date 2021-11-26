Учёные: выявленный в Южной Африке штамм COVID-19 может быть более устойчив к вакцинам

Обнаруженный в странах Южной Африки новый штамм коронавируса B.1.1.529 может иметь «больший потенциал» и не реагировать на вакцины.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на профессора Имперского колледжа в Лондоне Нила Фергюсона.

«Существует опасение, что этот вариант может иметь больший потенциал для обхода существующего иммунитета, чем предыдущие штаммы коронавируса», — заявил он.

По его словам, данный штамм имеет высокое число мутаций.

Фергюсон также выразил опасение, что новый штамм может привести к высоким темпам распространения заболевания в Южной Африке.

Ранее учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса.

Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение со странами Южной Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.