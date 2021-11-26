Учёные: выявленный в Южной Африке штамм COVID-19 может быть более устойчив к вакцинам

Короткая ссылка
Обнаруженный в странах Южной Африки новый штамм коронавируса B.1.1.529 может иметь «больший потенциал» и не реагировать на вакцины.
Учёные: выявленный в Южной Африке штамм COVID-19 может быть более устойчив к вакцинам
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на профессора Имперского колледжа в Лондоне Нила Фергюсона. 

«Существует опасение, что этот вариант может иметь больший потенциал для обхода существующего иммунитета, чем предыдущие штаммы коронавируса», — заявил он.

По его словам, данный штамм имеет высокое число мутаций. 

Фергюсон также выразил опасение, что новый штамм может привести к высоким темпам распространения заболевания в Южной Африке.

Ранее учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса.

Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение со странами Южной Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить