Полиция Польши стабилизировала ситуацию в центре для мигрантов

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Полиция Польши стабилизировала ситуацию в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание иностранцев.

«После попытки прорвать ограждение охраняемого центра в Венджине, где находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизировалась», — приводит РИА Новости сообщение полиции Любушского воеводства страны.

Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине.

Отмечалось, что около 100 мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на польскую границу могут попасть беженцы из Афганистана.

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