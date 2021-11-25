Мигранты устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше

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Группа нелегальных мигрантов, которые содержатся в Польше в охраняемом центре, устроила бунт.
Мигранты устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального отделения погранохраны Польши Иоанну Конечняк.

«Ситуация напряжённая, но под контролем. Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто. Центр хорошо защищён и окружён несколькими заборами. Ни один из них не был пересечён», — отметила она.

Уточняется, что около 100 мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

Отмечается, что в данном центре содержатся задержанные за нелегальное пребывание в республике иностранцы.

Ранее нелегальные мигранты устроили акцию протеста в Центре приёма беженцев, который располагается в литовском городе Рукла.

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