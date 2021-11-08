Нелегальные мигранты устроили акцию протеста в литовском Центре приёма беженцев
- AP
Об этом сообщает Delfi.
Уточняется, что журналистов не подпускают к центру, однако они издали слышат призывы беженцев отпустить их на волю. Также они держат в руках транспаранты.
Отмечается, что среди криков слышны детские голоса.
Ранее в ООН призвали Латвию пересмотреть отношение к мигрантам на границе с Белоруссией и соблюдать их права на запрос об убежище.
Соответствующий документ Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев передало правительству и МВД страны.