Нелегальные мигранты устроили акцию протеста в литовском Центре приёма беженцев

Нелегальные мигранты устроили акцию протеста в Центре приёма беженцев, который располагается в литовском городе Рукла.

Об этом сообщает Delfi.

Уточняется, что журналистов не подпускают к центру, однако они издали слышат призывы беженцев отпустить их на волю. Также они держат в руках транспаранты.

Отмечается, что среди криков слышны детские голоса.

Ранее в ООН призвали Латвию пересмотреть отношение к мигрантам на границе с Белоруссией и соблюдать их права на запрос об убежище.

Соответствующий документ Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев передало правительству и МВД страны.