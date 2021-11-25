Премьер Польши допустил, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на границе появятся афганцы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на польскую границу могут попасть беженцы из Афганистана.

По его словам, полёты из стран Ближнего Востока закончились, этот путь на границу «сегодня является закрытой дорогой».

«Однако мы опасаемся, что следующим путём миграции будет приглашение мигрантов, беженцев из Афганистана», — приводит РИА Новости его слова после встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.