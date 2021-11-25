Премьер Польши допустил, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на границе появятся афганцы

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на польскую границу могут попасть беженцы из Афганистана.
Премьер Польши допустил, что вместо мигрантов с Ближнего Востока на границе появятся афганцы
  • AP

По его словам, полёты из стран Ближнего Востока закончились, этот путь на границу «сегодня является закрытой дорогой».

«Однако мы опасаемся, что следующим путём миграции будет приглашение мигрантов, беженцев из Афганистана», — приводит РИА Новости его слова после встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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