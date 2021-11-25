Президент Польши заявил об отсутствии военной угрозы из-за миграционного кризиса

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит непосредственной военной угрозы из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Как сообщает РИА Новости, об этом Дуда заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, они обсудили со Столтенбергом вопрос использования 4-й статьи договора Североатлантического альянса, которая предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран объединения считает, что имеется угроза её безопасности, но в настоящий момент ситуация не требует применения данной статьи.

«Нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну», — сказал Дуда.

Ранее президент Польши заявил, что опасается возможного открытия огня и эскалации насилия на белорусско-польской границе. Также он предложил генсеку НАТО повысить готовность сил альянса на восточном фланге.