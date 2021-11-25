В МИД России призвали Вашингтон прекратить давление на соотечественников в США
- РИА Новости
«Принятое Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) решение приостановить свою деятельность стало результатом беспрецедентной кампании давления, развязанной властями США против русских американцев», — говорится в комментарии Захаровой.
По её словам, «подобный прессинг, включающий вызовы на «интервью» и допросы в ФБР в сочетании с угрозами уголовного преследования, шельмование активистов КСОРС как «руки Москвы», приобрел за последний год небывалый размах».
«Призываем администрацию Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что МИД России будет и далее «последовательно отстаивать права и интересы русской Америки».
Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».
Заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов заявил о недопустимости давления на соотечественников в США.