В МИД России призвали Вашингтон прекратить давление на соотечественников в США

Москва будет отстаивать права россиян в США и призывает администрацию президента США Джо Байдена прекратить преследования российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Принятое Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) решение приостановить свою деятельность стало результатом беспрецедентной кампании давления, развязанной властями США против русских американцев», — говорится в комментарии Захаровой.

По её словам, «подобный прессинг, включающий вызовы на «интервью» и допросы в ФБР в сочетании с угрозами уголовного преследования, шельмование активистов КСОРС как «руки Москвы», приобрел за последний год небывалый размах».

«Призываем администрацию Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что МИД России будет и далее «последовательно отстаивать права и интересы русской Америки».

Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.

Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

Заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов заявил о недопустимости давления на соотечественников в США.