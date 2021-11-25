В МИД России призвали Вашингтон прекратить давление на соотечественников в США

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Москва будет отстаивать права россиян в США и призывает администрацию президента США Джо Байдена прекратить преследования российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России призвали Вашингтон прекратить давление на соотечественников в США
  • РИА Новости

«Принятое Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) решение приостановить свою деятельность стало результатом беспрецедентной кампании давления, развязанной властями США против русских американцев», — говорится в комментарии Захаровой.

По её словам, «подобный прессинг, включающий вызовы на «интервью» и допросы в ФБР в сочетании с угрозами уголовного преследования, шельмование активистов КСОРС как «руки Москвы», приобрел за последний год небывалый размах».

«Призываем администрацию Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что МИД России будет и далее «последовательно отстаивать права и интересы русской Америки».

Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб. 

Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

Заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов заявил о недопустимости давления на соотечественников в США.

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