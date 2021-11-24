Россотрудничество заявило о недопустимости давления на соотечественников в США

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Заместитель главы Россотрудничества Дмитрий Поликанов заявил о недопустимости давления на соотечественников в США.
Россотрудничество заявило о недопустимости давления на соотечественников в США
  • Reuters

«Конечно, мы категорически против этого и считаем недопустимым», — сказал Поликанов в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, речь идёт чаще всего о некоммерческих организациях, регистрирующихся в том числе как американские неправительственные организации, активных людях и инициативных группах, которые ведут продвижение литературы и российского образования.

«Когда начинаются гонения за якобы какие-то политические вещи, это выглядит очень некрасиво, тем более со стороны США, которые вроде как поборники свобод и демократии», — добавил Поликанов.

Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб. 

Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приостановку работы российского КСОРС в США.

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