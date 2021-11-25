Премьер Польши выступил за торговые санкции против Белоруссии
- Reuters
«Я не был бы так уверен в том, что санкции, направленные против Белоруссии, могут быть безрезультатны», — приводит РИА Новости слова Моравецкого после встречи с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.
По его словам, «значительная часть экспорта» происходит между Белоруссией и Евросоюзом.
«Это было бы наверняка значительным ударом по режиму Лукашенко, и это надо держать в голове как потенциальный инструмент», — добавил Моравецкий.
Ранее американский спецпредставитель по Белоруссии Джули Фишер заявила, что США и Европейский союз намерены ввести новые санкции против Белоруссии.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.