Премьер Польши выступил за торговые санкции против Белоруссии

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, торговые санкции против Белоруссии были бы эффективными.
Премьер Польши выступил за торговые санкции против Белоруссии
  • Reuters

«Я не был бы так уверен в том, что санкции, направленные против Белоруссии, могут быть безрезультатны», — приводит РИА Новости слова Моравецкого после встречи с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

По его словам, «значительная часть экспорта» происходит между Белоруссией и Евросоюзом.

«Это было бы наверняка значительным ударом по режиму Лукашенко, и это надо держать в голове как потенциальный инструмент», — добавил Моравецкий.

Ранее американский спецпредставитель по Белоруссии Джули Фишер заявила, что США и Европейский союз намерены ввести новые санкции против Белоруссии.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

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