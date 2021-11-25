Премьер Польши выступил за торговые санкции против Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, торговые санкции против Белоруссии были бы эффективными.

«Я не был бы так уверен в том, что санкции, направленные против Белоруссии, могут быть безрезультатны», — приводит РИА Новости слова Моравецкого после встречи с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

По его словам, «значительная часть экспорта» происходит между Белоруссией и Евросоюзом.

«Это было бы наверняка значительным ударом по режиму Лукашенко, и это надо держать в голове как потенциальный инструмент», — добавил Моравецкий.

Ранее американский спецпредставитель по Белоруссии Джули Фишер заявила, что США и Европейский союз намерены ввести новые санкции против Белоруссии.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.