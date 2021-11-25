Меркель отметила важность транзита газа через Украину в вопросе «Северного потока — 2»

Врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила о важности сохранения транзита газа через Украину при обсуждении ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идёт не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитёре», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Меркель отметила, что Берлин продолжит выступать в поддержку сохранения транзита газа через украинскую территорию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская сторона выразила желание продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа на 15 лет.