Меркель отметила важность транзита газа через Украину в вопросе «Северного потока — 2»

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Врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила о важности сохранения транзита газа через Украину при обсуждении ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».
Меркель отметила важность транзита газа через Украину в вопросе «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Северный поток — 2» — это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идёт не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитёре», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции  после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Меркель отметила, что Берлин продолжит выступать в поддержку сохранения транзита газа через украинскую территорию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская сторона выразила желание продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа на 15 лет.

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