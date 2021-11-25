Россия выразила протест против возможной экстрадиции Казначеева из ФРГ в США

Короткая ссылка
Москва выражает протест относительно возможной экстрадиции россиянина Дениса Казначеева из Германии в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия выразила протест против возможной экстрадиции Казначеева из ФРГ в США
  • © denis.kaznacheev
  • Facebook

Она подчеркнула, что в случае, если в Берлине пойдут на этот шаг, ФРГ станет «соучастником антироссийской акции».

«С учётом вышеизложенных факторов, конечно, мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США», — сказала Захарова на брифинге, который транслировал RT.

Она отметила, что в России никогда не признавали и не будут признавать экстерриториальную юрисдикцию судебных органов США или каких-либо других государств. По убеждению Москвы, дело Казначеева должно рассматриваться в суде Германии.

«Мы уверены, что в Берлине не могут оспаривать право гражданина на реальную, а не на формальную возможность юридической защиты своих законных интересов, в частности, репутации, которой в США он будет гарантированно лишён», — заключила Захарова.

Апелляционный суд Берлина 22 ноября постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который обвиняется в отмывании денежных средств.

По данным следствия, Казначеев с 2010 по 2020 год незаконно отмыл со своими пособниками более $1 млн.

Ранее Казначеев рассказал об отсутствии адвоката на допросе.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине в июне по запросу США, которые обвиняют его в кибермошенничестве и отмывании денег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить