Россия выразила протест против возможной экстрадиции Казначеева из ФРГ в США

Москва выражает протест относительно возможной экстрадиции россиянина Дениса Казначеева из Германии в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в случае, если в Берлине пойдут на этот шаг, ФРГ станет «соучастником антироссийской акции».

«С учётом вышеизложенных факторов, конечно, мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США», — сказала Захарова на брифинге, который транслировал RT.

Она отметила, что в России никогда не признавали и не будут признавать экстерриториальную юрисдикцию судебных органов США или каких-либо других государств. По убеждению Москвы, дело Казначеева должно рассматриваться в суде Германии.

«Мы уверены, что в Берлине не могут оспаривать право гражданина на реальную, а не на формальную возможность юридической защиты своих законных интересов, в частности, репутации, которой в США он будет гарантированно лишён», — заключила Захарова.

Апелляционный суд Берлина 22 ноября постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который обвиняется в отмывании денежных средств.

По данным следствия, Казначеев с 2010 по 2020 год незаконно отмыл со своими пособниками более $1 млн.

Ранее Казначеев рассказал об отсутствии адвоката на допросе.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине в июне по запросу США, которые обвиняют его в кибермошенничестве и отмывании денег.