Посол Японии в Афганистане провёл переговоры с талибами
Как пишет ТАСС, Окада порекомендовал талибам обеспечить безопасность и свободный выезд из Афганистана находящихся в стране граждан Японии.
Он отметил важность уважения прав всех жителей республики, включая женщин и этнических меньшинств, создания в стране инклюзивной политической системы и предотвращение развития терроризма.
По словам Окады, Япония продолжает оказывать гуманитарную поддержку афганцам.
В свою очередь, талибы пообещали обеспечить безопасность и доступ в страну сотрудников гуманитарных миссий.
В октябре из Афганистана были эвакуированы по меньшей мере 53 афганских сотрудника японских организаций.
В августе в МИД Японии призвали талибов разорвать связи с террористическими организациями.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.