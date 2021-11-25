Посол Японии в Афганистане провёл переговоры с талибами

Посол Японии в Афганистане Такаси Окада провёл переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* в Кабуле. Об этом сообщили в пресс-службе японского МИД.

Как пишет ТАСС, Окада порекомендовал талибам обеспечить безопасность и свободный выезд из Афганистана находящихся в стране граждан Японии.

Он отметил важность уважения прав всех жителей республики, включая женщин и этнических меньшинств, создания в стране инклюзивной политической системы и предотвращение развития терроризма.

По словам Окады, Япония продолжает оказывать гуманитарную поддержку афганцам.

В свою очередь, талибы пообещали обеспечить безопасность и доступ в страну сотрудников гуманитарных миссий.

В октябре из Афганистана были эвакуированы по меньшей мере 53 афганских сотрудника японских организаций.

В августе в МИД Японии призвали талибов разорвать связи с террористическими организациями.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.