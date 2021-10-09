В октябре из Афганистана эвакуировали более 50 сотрудников японских организаций

В октябре из Афганистана были эвакуированы по меньшей мере 53 афганских сотрудника японских организаций — под ними подразумеваются работники посольства Японии и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

Афганцев эвакуировали при содействии Катара на частном самолёте. По прибытию туда они оформили японские визы и впоследствии прибыли ночью в токийский аэропорт.

К настоящему моменту они уже проходят карантин. Всего, по оценкам местного правительства, необходимо эвакуировать около 500 человек, однако пока что вывезти удалось около сотни.

В августе Япония закрыла посольство в Кабуле.

Позднее глава японского МИД Тосимицу Мотэги призвал радикальное движение «Талибан»* разорвать связи с террористическими организациями.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.