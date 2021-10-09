В октябре из Афганистана эвакуировали более 50 сотрудников японских организаций

Короткая ссылка
В октябре из Афганистана были эвакуированы по меньшей мере 53 афганских сотрудника японских организаций — под ними подразумеваются работники посольства Японии и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

Афганцев эвакуировали при содействии Катара на частном самолёте. По прибытию туда они оформили японские визы и впоследствии прибыли ночью в токийский аэропорт.

К настоящему моменту они уже проходят карантин. Всего, по оценкам местного правительства, необходимо эвакуировать около 500 человек, однако пока что вывезти удалось около сотни. 

В августе Япония закрыла посольство в Кабуле.

Позднее глава японского МИД Тосимицу Мотэги призвал радикальное движение «Талибан»* разорвать связи с террористическими организациями.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить