В октябре из Афганистана эвакуировали более 50 сотрудников японских организаций
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на МИД Японии.
Афганцев эвакуировали при содействии Катара на частном самолёте. По прибытию туда они оформили японские визы и впоследствии прибыли ночью в токийский аэропорт.
К настоящему моменту они уже проходят карантин. Всего, по оценкам местного правительства, необходимо эвакуировать около 500 человек, однако пока что вывезти удалось около сотни.
В августе Япония закрыла посольство в Кабуле.
Позднее глава японского МИД Тосимицу Мотэги призвал радикальное движение «Талибан»* разорвать связи с террористическими организациями.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.