В МИД Японии призвали талибов разорвать связи с террористическими организациями

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Глава японского МИД Тосимицу Мотэги призвал радикальное движение «Талибан»* разорвать связи с террористическими организациями.
В МИД Японии призвали талибов разорвать связи с террористическими организациями
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Японии.

«По словам министра Мотэги, эвакуация людей, желающих покинуть Афганистан, является главным приоритетом... Что касается антитеррористических мер, то «Талибану» необходимо прекратить свои отношения с террористическими организациями», — указывается в МИД Японии.

Министр также подчеркнул, что важно согласованно обратиться к талибам с данным требованием и сотрудничать по этому вопросу с соседними с Афганистаном странами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что говорить об изменении статуса движения «Талибан»* пока преждевременно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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