ВВС США отработали нанесение ядерного авиаудара
Об этом пишет Интерфакс.
Как отмечается, в рамках учений ВВС США истребители F-15E Strike Eagle с невооружёнными тактическими авиабомбами B61-3 и B61-4 поднимались с авиабазы Неллис в Неваде для проведения бомбометания.
В ВВС уточнили, что целью бомбометания была «проверка возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61».
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет, такие действия создают угрозу для России и Китая.
К тому же, по данным российского оборонного ведомства, в ноябре в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России одновременно с западного и восточного направления.