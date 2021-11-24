ВВС США отработали нанесение ядерного авиаудара

Американские истребители F-15E совершили учебное бомбометание с применением невооружённых ядерных авиабомб в штате Невада. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Об этом пишет Интерфакс.

Как отмечается, в рамках учений ВВС США истребители F-15E Strike Eagle с невооружёнными тактическими авиабомбами B61-3 и B61-4 поднимались с авиабазы Неллис в Неваде для проведения бомбометания.

В ВВС уточнили, что целью бомбометания была «проверка возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61».

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет, такие действия создают угрозу для России и Китая.

К тому же, по данным российского оборонного ведомства, в ноябре в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России одновременно с западного и восточного направления.