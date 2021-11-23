Шойгу рассказал об отработке лётчиками США тактики применения крылатых ракет

Экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет, такие действия создают угрозу для России и Китая, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полётов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три», — сказал Шойгу.

В ходе этих мероприятий лётчики США отрабатывают «выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», отметил министр.

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — подчеркнул он.

«На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах», — приводит его слова пресс-служба Минобороны.

Как стало известно ранее, министры обороны России и Китая договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований.

По данным российского оборонного ведомства, в ноябре в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России одновременно с западного и восточного направления.