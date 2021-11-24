Сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских истребителей в провинции Хомс

Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля минувшей ночью выпустили 12 ракет по Сирии, сирийские силы ПВО уничтожили десять из них с помощью комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«С 2:28 до 2:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 12 управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс. Дежурными силами ПВО Вооружённых сил САР из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожено десять ракет», — сказал он на брифинге.

Кулить добавил, что один сирийский военный получил ранение.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва выступает против обстрелов Сирии со стороны Израиля и призывает стороны к переговорам.