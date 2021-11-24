Сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских истребителей в провинции Хомс
- AP
«С 2:28 до 2:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 12 управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Хомс. Дежурными силами ПВО Вооружённых сил САР из комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожено десять ракет», — сказал он на брифинге.
Кулить добавил, что один сирийский военный получил ранение.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва выступает против обстрелов Сирии со стороны Израиля и призывает стороны к переговорам.