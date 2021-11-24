Словакия с 25 ноября вводит двухнедельный общенациональный локдаун

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Правительство Словакии вводит в стране двухнедельный общенациональный локдаун из-за распространения болезни COVID-19, он начнётся 25 ноября. сообщил вице-премьер Рихард Сулик.
Словакия с 25 ноября вводит двухнедельный общенациональный локдаун
  • Reuters

«Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости», — цитирует его РИА Новости.

Для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших список таких магазинов будет расширен, отметил Сулик.

С 15 ноября в Австрии ввели локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.

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