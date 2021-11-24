Премьер Польши Моравецкий пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе

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Польша готова ввести новые санкции в случае эскалации ситуации на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Премьер Польши Моравецкий пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе
  • AP

«Если с белорусской стороны наступит эскалация, то мы готовы идти вверх по этим эскалационным ступеням», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

Он заявил, что «пусть примером будут экономические санкции, закрытие границы, пограничных переходов для железнодорожного движения и движения товаров».

«Эти ступени эскалации мы будем использовать, если атаки будут усиливаться», — добавил он.

Ранее в Погранстраже Польши заявили об отсутствии планов открывать пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией.

Замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич отметил, что часть мигрантов пытается перебраться в республику через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство.

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