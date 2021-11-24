Премьер Польши Моравецкий пригрозил новыми санкциями при эскалации ситуации на границе
- AP
«Если с белорусской стороны наступит эскалация, то мы готовы идти вверх по этим эскалационным ступеням», — цитирует РИА Новости Моравецкого.
Он заявил, что «пусть примером будут экономические санкции, закрытие границы, пограничных переходов для железнодорожного движения и движения товаров».
«Эти ступени эскалации мы будем использовать, если атаки будут усиливаться», — добавил он.
Ранее в Погранстраже Польши заявили об отсутствии планов открывать пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией.
Замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич отметил, что часть мигрантов пытается перебраться в республику через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство.