В Польше заявили об отсутствии планов открывать пункт «Кузница» на границе с Белоруссией

В Погранстраже Польши заявили об отсутствии планов открывать пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией.

«Пока мы не имеем информации, чтобы этот переход был открыт в ближайшее время», — приводит РИА Новости слова представителя Погранстражи Польши Анны Михальской.

19 ноября Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Польша прислала письмо о намерении приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий также заявлял, что польские власти не исключают закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.