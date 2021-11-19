Польша сообщила о планах приостановить грузовое сообщение в пункте пропуска «Кузница»

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Погранкомитет Белоруссии заявил, что Польша прислала письмо о намерении приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница».
Польша сообщила о планах приостановить грузовое сообщение в пункте пропуска «Кузница»
  • AP

Об этом белорусское ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

«Госпогранкомитетом Республики Белоруссия получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница», — говорится в заявлении.

Ранее власти Польши заявлял, что могут закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября. 

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