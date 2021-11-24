Ливан пригласил российские компании принять участие в восстановлении порта Бейрута

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что ливанская сторона пригласила российские компании принять участие в восстановлении порта Бейрута.

«Мы попросили стимулировать российские компании работать в Ливане и получили положительный отклик, так как нужно восстанавливать порт Бейрута, это колоссальная работа, поэтому мы попросили российские компании приехать», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что существуют ещё проекты в сфере электроэнергии, к участию в которых также пригласили компании из России.

Ранее глава МИД Ливана поблагодарил Россию за помощь в расследовании взрыва в Бейруте.

22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.