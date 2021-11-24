Глава МИД Ливана поблагодарил Россию за помощь в расследовании взрыва в Бейруте

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Министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб поблагодарил российскую сторону за передачу спутниковых снимков взрыва в ливанской столице Бейруте.
Глава МИД Ливана поблагодарил Россию за помощь в расследовании взрыва в Бейруте
  • AP

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва по просьбе ливанского правительства передала снимки со спутника, связанные со взрывом в порту Бейрута.

«Да, мы получили диск с этими снимками, предназначенными для судебного расследования. Мы их не открывали, мы направим их на рассмотрение суду», — приводит РИА Новости слова Бу Хабиба.

Он отметил, что Франция и США отказались передать снимки. 

«Президент обратился, однако они не передали нам эти снимки. Мы благодарны России за то, что она откликнулась на нашу просьбу», — добавил глава ливанского МИД.

4 августа 2020 года в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. В результате случившегося погибли около 200 человек.

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