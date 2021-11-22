Россия передала Ливану снимки со спутника, связанные со взрывом в Бейруте

Москва по просьбе ливанского правительства передала снимки со спутника, связанные со взрывом в порту Бейрута, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы сегодня передали подготовленные «Роскосмосом» материалы космической съёмки, спутниковые снимки. Надеемся, они помогут в расследовании причин этого инцидента», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он также отметил, что российская сторона рассмотрела перспективы возможного участия отечественных экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате взрыва.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. В результате случившегося погибли около 200 человек.