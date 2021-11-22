«Выполнили поручение президента»: Лавров — о передаче Россией Ливану спутниковых снимков взрыва в порту Бейрута

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом. Дипломаты обсудили вопросы российско-ливанского взаимодействия в различных областях, включая перспективы наращивания торгово-экономического партнёрства и расширения гуманитарных связей. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.
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