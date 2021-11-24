МИД Китая раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Китай выступает решительно против односторонних санкций США в отношении «Северного потока — 2», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы против политизации коммерческих проектов, против односторонних санкций... Подобные действия США — чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в бундестаге Омид Норипур заявил, что новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы.

23 ноября Минфин США ввёл ограничительные меры против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2».