МИД Китая раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

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Китай выступает решительно против односторонних санкций США в отношении «Северного потока — 2», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
МИД Китая раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
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«Мы против политизации коммерческих проектов, против односторонних санкций... Подобные действия США — чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в бундестаге Омид Норипур заявил, что новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы.

23 ноября Минфин США ввёл ограничительные меры против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2».

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