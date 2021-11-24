Талибы подтвердили проведение переговоров с США в Катаре на следующей неделе

Представители движения «Талибан»* подтвердили участие в переговорах с Соединёнными Штатами в столице Катара Дохе на следующей неделе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что на следующей неделе специальный представитель США по Афганистану посетит Доху для переговоров с представителями движения «Талибан».

«На следующей неделе в Катаре начнётся новый раунд переговоров между Афганистаном и Соединёнными Штатами», — приводит РИА Новости заявление афганского МИД.

20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о неопределённых отношениях США с членами движения «Талибан» в Афганистане.

По его мнению, на данный момент трудно предположить, каким будет взаимодействие Вашингтона с афганским правительством в будущем.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.