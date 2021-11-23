Спецпредставитель США встретится с талибами на следующей неделе
«На следующей неделе спецпредставитель США про Афганистану Том Уэст приедет в Доху для двухнедельных переговоров с лидерами движения «Талибан»*», — рассказал Прайс на брифинге.
Повесткой встречи станет обсуждение вопросов борьбы с терроризмом и предоставление гуманитарной помощи для стабилизации экономической ситуации в стране.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о неопределённых отношениях США с членами движения «Талибан» в Афганистане.
По его мнению, на данный момент трудно предположить, каким будет взаимодействие Вашингтона с афганским правительством в будущем.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.