Спецпредставитель США встретится с талибами на следующей неделе

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На следующей неделе специальный представитель США по Афганистану посетит Доху для переговоров с представителями движения «Талибан»*. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«На следующей неделе спецпредставитель США про Афганистану Том Уэст приедет в Доху для двухнедельных переговоров с лидерами движения «Талибан»*», — рассказал Прайс на брифинге.

Повесткой встречи станет обсуждение вопросов борьбы с терроризмом и предоставление гуманитарной помощи для стабилизации экономической ситуации в стране.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о неопределённых отношениях США с членами движения «Талибан» в Афганистане.

По его мнению, на данный момент трудно предположить, каким будет взаимодействие Вашингтона с афганским правительством в будущем.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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