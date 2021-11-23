Американист и военный эксперт прокомментировали учения США с крылатыми ракетами

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировали заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об отработке лётчиками США тактики применения крылатых ракет.

По мнению Рогулёва, это тренировочные полёты, интенсивность которых сейчас возросла.

«Причём в таких районах внутренних, которые раньше американские стратегические бомбардировщики использовали крайне редко, — это Балтика и Чёрное море. Сейчас они и там летают. Вот в этом, конечно, элемент давления на Россию — он, безусловно, присутствует. Это демонстративные полёты стратегических самолётов, которые вооружены стратегическим серьёзным оружием», — считает политолог.

В свою очередь, Виктор Литовкин отмечает, что США «пугают» Россию, а также хотят «заставить её втянуться в гонку вооружений».

По словам военного эксперта, США также «испытали огромный позор», убегая из Афганистана.

«Где они 20 лет находились, оккупировали эту страну. А потом, извините, задрав штаны, бежали, бросая своё оружие, свою технику и так далее. Весь мир видел, чего стоит хвалёная американская военная мощь», — напоминает Литовкин.

Он добавил, что Россия осознаёт опасность, которую представляет армия США.

«Мы их не боимся… Мы ведём себя спокойно, знаем, что в нужный момент мы их нейтрализуем, как всегда нейтрализовывали любого агрессора, который нас учил жить», — заключил эксперт.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет.

Он уточнил, что только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три.