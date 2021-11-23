Американист и военный эксперт прокомментировали учения США с крылатыми ракетами
- Reuters
По мнению Рогулёва, это тренировочные полёты, интенсивность которых сейчас возросла.
«Причём в таких районах внутренних, которые раньше американские стратегические бомбардировщики использовали крайне редко, — это Балтика и Чёрное море. Сейчас они и там летают. Вот в этом, конечно, элемент давления на Россию — он, безусловно, присутствует. Это демонстративные полёты стратегических самолётов, которые вооружены стратегическим серьёзным оружием», — считает политолог.
В свою очередь, Виктор Литовкин отмечает, что США «пугают» Россию, а также хотят «заставить её втянуться в гонку вооружений».
По словам военного эксперта, США также «испытали огромный позор», убегая из Афганистана.
«Где они 20 лет находились, оккупировали эту страну. А потом, извините, задрав штаны, бежали, бросая своё оружие, свою технику и так далее. Весь мир видел, чего стоит хвалёная американская военная мощь», — напоминает Литовкин.
Он добавил, что Россия осознаёт опасность, которую представляет армия США.
«Мы их не боимся… Мы ведём себя спокойно, знаем, что в нужный момент мы их нейтрализуем, как всегда нейтрализовывали любого агрессора, который нас учил жить», — заключил эксперт.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет.
Он уточнил, что только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три.