Начальник Генштаба России Герасимов поговорил по телефону с коллегой из США

Короткая ссылка
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой, главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявили в российском Минобороны. Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.
Начальник Генштаба России Герасимов поговорил по телефону с коллегой из США
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил Соединённых Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — сообщает оборонное ведомство.

18 ноября в Белом доме назвали конструктивными переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

В российском Совбезе отметили, что стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона и повышением доверия между двумя странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить