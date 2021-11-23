Начальник Генштаба России Герасимов поговорил по телефону с коллегой из США

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой, главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявили в российском Минобороны. Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

«Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил Соединённых Штатов Америки генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности», — сообщает оборонное ведомство.

18 ноября в Белом доме назвали конструктивными переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

В российском Совбезе отметили, что стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвы и Вашингтона и повышением доверия между двумя странами.