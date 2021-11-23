Джабаров: санкционное давление США на «Северный поток — 2» ухудшает атмосферу в Европе

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал новые санкции Минфина США против компании и судна за причастность к «Северному потоку — 2» в соответствии с законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESA).
Джабаров: санкционное давление США на «Северный поток — 2» ухудшает атмосферу в Европе
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Знаете, это смешно, при чём здесь Америка и европейская энергетическая безопасность? «Северный поток — 2» — коммерческий проект между Россией и Германией, в котором заинтересованы немцы. Но вот немецкое судно они не трогают, поскольку они союзники, а российское заводят под санкции», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что санкции не смогут остановить сам процесс, а использование санкционного давления «ухудшает атмосферу в Европе».

«Поэтому спокойно относимся к санкциям, мы к ним привыкли и спокойно работаем в интересах своей родины», — добавил он.

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл ограничительные меры против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2».

Уточняется, что под рестрикции подпадает зарегистрированная на Кипре компания Transadria, а также судно Marlin, которое ходит под флагом России.

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