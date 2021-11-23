Еврокомиссия выделит до €3,5 млн на репатриацию мигрантов из Белоруссии

Еврокомиссия предусмотрит выделение до €3,5 млн в качестве помощи в возращении мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, в их родные страны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы мобилизуем до €3,5 млн для поддержки добровольного возвращения (мигрантов. — RT) из Белоруссии», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

Урсула фон дер Ляйен также отметила действия властей Ирака по возвращению граждан с белорусско-польской границы.

Ранее более 50 мигрантов на границе Белоруссии и Польши выразили желание вернуться в Ирак.

Консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для вывоза своих граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430 человек.