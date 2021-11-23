Еврокомиссия выделит до €3,5 млн на репатриацию мигрантов из Белоруссии
- AP
«Мы мобилизуем до €3,5 млн для поддержки добровольного возвращения (мигрантов. — RT) из Белоруссии», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте ЕК.
Урсула фон дер Ляйен также отметила действия властей Ирака по возвращению граждан с белорусско-польской границы.
Ранее более 50 мигрантов на границе Белоруссии и Польши выразили желание вернуться в Ирак.
Консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для вывоза своих граждан из Белоруссии на случай, если число желающих покинуть республику превысит 430 человек.