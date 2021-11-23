В ВОЗ надеются, что назальные вакцины смогут предупреждать заболевание коронавирусом
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Вуйнович подчеркнула, что ношение масок является эффективной мерой против распространения инфекции «вместе с вакцинацией, которая сохраняет жизни».
«Она не предупреждает, к сожалению, инфекцию, она снижает вирусную нагрузку, снижает эффективность дельта-штамма, но не может полностью предупредить», — цитирует ТАСС представителя ВОЗ.
Она выразила надежду, что разрабатываемая в России назальная вакцина сможет предупреждать заболевание коронавирусом.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи.