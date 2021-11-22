Путин поучаствует в испытании назальной вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин примет участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин поучаствует в испытании назальной вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи
  • РИА Новости

«Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие именно в процессе по апробации назальной вакцины», — сказал Песков.

Путин вакцинируется назальной вакциной, когда врачи «придут к выводу о том, что это можно делать», заключил он.

Ранее Путин выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить