Путин поучаствует в испытании назальной вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи

Президент России Владимир Путин примет участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие именно в процессе по апробации назальной вакцины», — сказал Песков.

Путин вакцинируется назальной вакциной, когда врачи «придут к выводу о том, что это можно делать», заключил он.

Ранее Путин выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19.