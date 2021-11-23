Глава ЕК выразила соболезнования родственникам жертв ДТП в Болгарии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования родственникам погибших в ДТП в Болгарии.
Глава ЕК выразила соболезнования родственникам жертв ДТП в Болгарии
  • Reuters

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической аварии с автобусом, которая произошла ночью в Болгарии. Я также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти страшные времена Европа выражает солидарность с вами», — написала глава ЕК.

Ранее стало известно, что число жертв крупной аварии с участием туристического автобуса в Болгарии увеличилось до 46

Следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии с автобусом из Северной Македонии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

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