Президент Литвы анонсировал скорые консультации ЕС и Белоруссии по миграционному кризису

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что технические консультации Евросоюза с Белоруссией по вопросу урегулирования миграционного кризиса начнутся в ближайшее время.
Президент Литвы анонсировал скорые консультации ЕС и Белоруссии по миграционному кризису
  • © LEONID SHCHEGLOV / BELTA
  • AFP

«Переговоры вот-вот начнутся, и Литва, по моему убеждению, примет в них активное участие, чтобы обоснованно обозначить красные линии, которые нельзя переступать, чтобы не было и речи о признании законности президента Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что в Минске состоялась встреча с группой экспертов Еврокомиссии на тему миграционного кризиса.

15 ноября врио главы МИД ФРГ Хайко Маас рассказал об условии установления диалога ЕС и Белоруссии. По его словам, Евросоюз будет готов вернуться к диалогу с Минском, когда белорусские власти пойдут на уступки.

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