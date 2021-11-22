Президент Литвы анонсировал скорые консультации ЕС и Белоруссии по миграционному кризису

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что технические консультации Евросоюза с Белоруссией по вопросу урегулирования миграционного кризиса начнутся в ближайшее время.

«Переговоры вот-вот начнутся, и Литва, по моему убеждению, примет в них активное участие, чтобы обоснованно обозначить красные линии, которые нельзя переступать, чтобы не было и речи о признании законности президента Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что в Минске состоялась встреча с группой экспертов Еврокомиссии на тему миграционного кризиса.

15 ноября врио главы МИД ФРГ Хайко Маас рассказал об условии установления диалога ЕС и Белоруссии. По его словам, Евросоюз будет готов вернуться к диалогу с Минском, когда белорусские власти пойдут на уступки.