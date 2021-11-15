Временно исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас рассказал об условии установления диалога ЕС и Белоруссии.

Как он отметил после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, Евросоюз будет готов вернуться к диалогу с Минском, когда белорусские власти пойдут на уступки.

«Мы хотели бы, чтобы Минск пошёл на уступки. Если это произойдёт, то мы в ЕС обсудим, как быть дальше... Если соответствующие сигналы поступят, то мы примем их к сведению. В настоящий момент я слышу заявления из Минска, но не вижу действий. Если с другой стороны пойдут на уступки, то мы будем быстро готовы вернуться к диалогу», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Маас добавил, что ЕС «усилит давление на авиакомпании», которые содействуют контрабанде.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что немецкое посольство в Минске поддерживает контакт с белорусским правительством по вопросам миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.