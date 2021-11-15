В МИД Германии заявили о контакте с Минском по ситуации с мигрантами

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Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что немецкое посольство в Минске поддерживает контакт с белорусским правительством по вопросам миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
В МИД Германии заявили о контакте с Минском по ситуации с мигрантами
  • © Auswärtiges Amt
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«Наше посольство в Минске находится в конфликте с правительством Белоруссии. МИД Германии также при необходимости контактирует с посольство Белоруссии в Берлине», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не сообщил о возможных переговорах врио канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.

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