В МИД Германии заявили о контакте с Минском по ситуации с мигрантами
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«Наше посольство в Минске находится в конфликте с правительством Белоруссии. МИД Германии также при необходимости контактирует с посольство Белоруссии в Берлине», — приводит РИА Новости его слова.
Уточняется, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не сообщил о возможных переговорах врио канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в конфликте на государственной границе.