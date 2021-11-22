В Минске прошла встреча с экспертами Еврокомиссии по теме миграции

В МИД Белоруссии подтвердили, что в Минске состоялась встреча с группой экспертов Еврокомиссии на тему миграционного кризиса.

«Действительно, одна встреча с группой экспертов Еврокомиссии уже прошла в МИД Беларуси. В фокусе были все аспекты известной миграционной проблематики», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника издания, работа с группой экспертов продолжается.

Ранее врио главы МИД ФРГ Хайко Маас рассказал об условии установления диалога ЕС и Белоруссии. По его словам, Евросоюз будет готов вернуться к диалогу с Минском, когда белорусские власти пойдут на уступки.

Министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт, в свою очередь, подчеркнул важность отношений Белоруссии, России и ЕС для безопасности Европы.