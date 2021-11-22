В Австрии отметили важность отношений Белоруссии, России и ЕС для безопасности Европы
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«Мы хотим стабильную Белоруссию, которая имеет хорошие отношения с Европой и Россией, потому что это важно для нашей безопасности и для стабильности Европы», — цитирует его ТАСС.
Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас ранее на закрытой конференции в Вене по ситуации в Белоруссии призвал Россию работать вместе «с демократическими силами в республике».
До этого немецкий дипломат рассказал об условии установления диалога между ЕС и Белоруссией. По его словам, Евросоюз будет готов вернуться к диалогу с Минском, когда белорусские власти пойдут на уступки.