В ФРГ призвали Россию работать «с демократическими силами в Белоруссии»

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Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас на закрытой конференции в Вене по ситуации в Белоруссии призвал Россию работать вместе «с демократическими силами в республике».
В ФРГ призвали Россию работать «с демократическими силами в Белоруссии»
  • Reuters

«Я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы послать сообщение в Москву: Кремль защищает Лукашенко, потому что он видит в нём гаранта стабильности. Однако недавние события снова показали, что вместо этого он (Лукашенко. — RT) подталкивает Белоруссию к беспорядкам и изолирует её. Россия должна сотрудничать с демократическими силами в Белоруссии — также для того, чтобы почтить особую связь между русским и белорусским народами», — цитирует его заявление РИА Новости.

Ранее Маас рассказал об условии установления диалога ЕС и Белоруссии. По его словам, Евросоюз будет готов вернуться к диалогу с Минском, когда белорусские власти пойдут на уступки.

На прошлой неделе главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.

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