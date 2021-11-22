В ФРГ призвали Россию работать «с демократическими силами в Белоруссии»

Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас на закрытой конференции в Вене по ситуации в Белоруссии призвал Россию работать вместе «с демократическими силами в республике».

«Я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы послать сообщение в Москву: Кремль защищает Лукашенко, потому что он видит в нём гаранта стабильности. Однако недавние события снова показали, что вместо этого он (Лукашенко. — RT) подталкивает Белоруссию к беспорядкам и изолирует её. Россия должна сотрудничать с демократическими силами в Белоруссии — также для того, чтобы почтить особую связь между русским и белорусским народами», — цитирует его заявление РИА Новости.

Ранее Маас рассказал об условии установления диалога ЕС и Белоруссии. По его словам, Евросоюз будет готов вернуться к диалогу с Минском, когда белорусские власти пойдут на уступки.

На прошлой неделе главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.