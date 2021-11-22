Путин и премьер Италии обсудили по телефону миграционный кризис на границе Польши

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Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин обсудили по телефону миграционный кризис на белорусско-польской границе, Украину и ситуацию с энергоносителями.
Путин и премьер Италии обсудили по телефону миграционный кризис на границе Польши
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

«Премьер-министр Марио Драги сегодня провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контактные лица от Евросоюза, которые должны были участвовать в разрешении миграционного кризиса на границе государства, не выходят на связь.

18 ноября в Минске рассказали детали предложения Лукашенко к временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангеле Меркель по ситуации с мигрантами.

Предполагалось, что ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере для мигрантов, а Минск возьмёт на себя обязательство содействовать в возвращении на родину остальных 5 тыс. человек.

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