Погранстража сообщила о планах депортировать из Польши около 200 нелегалов
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«На этой неделе мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе десять организаторов нелегальной миграции», — приводит её слова РИА Новости.
Михальская уточнила, что речь идёт главным образом о гражданах Ирака.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил о подготовке дополнительного вывозного рейса для беженцев из ближневосточных стран.
На прошлой неделе в аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак.
Дипломаты выдали 75 временных паспортов тем, кто потерял документы.