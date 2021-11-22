Погранстража сообщила о планах депортировать из Польши около 200 нелегалов

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В ближайшее время власти Польши организуют вывоз около 200 нелегальных мигрантов в страны их происхождения, заявила пресс-секретарь Погранстражи Польши Анна Михальская.
Погранстража сообщила о планах депортировать из Польши около 200 нелегалов
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«На этой неделе мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе десять организаторов нелегальной миграции», — приводит её слова РИА Новости.

Михальская уточнила, что речь идёт главным образом о гражданах Ирака.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил о подготовке дополнительного вывозного рейса для беженцев из ближневосточных стран.

На прошлой неделе в аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак.

Дипломаты выдали 75 временных паспортов тем, кто потерял документы.

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