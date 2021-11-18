В аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак

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В аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на иракского консула в России Маджида аль-Килани.
В аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак
  • © Официальная страница Национального аэропорта Минск
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«Мы передали аэропорту Минска список из 430 имён, из них 410 прибыли в аэропорт», — заявил дипломат.

Он добавил, что дипломаты выдали 75 временных паспортов тем, кто потерял документы.

Также консул заявил, что иракские власти подготовили ещё один самолёт для перевозки граждан, «если их число превысит 430».

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска открылась регистрация на вывозной рейс для иракских мигрантов самолётом Iraqi Airways.

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