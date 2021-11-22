Минск готовит ещё один вывозной рейс для ближневосточных мигрантов

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На конец ноября готовится ещё один вывозной рейс из Минска для ближневосточных мигрантов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Минск готовит ещё один вывозной рейс для ближневосточных мигрантов
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что власти республики постараются сделать всё, чего хотят беженцы.

«Их желания — для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию — вы видите, мы организовали рейс. Ещё рейс готовим на конец месяца, если наберём этих людей», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

На прошлой неделе в аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак.

Дипломаты выдали 75 временных паспортов тем, кто потерял документы.

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