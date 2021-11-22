Минск готовит ещё один вывозной рейс для ближневосточных мигрантов
- РИА Новости
Он подчеркнул, что власти республики постараются сделать всё, чего хотят беженцы.
«Их желания — для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию — вы видите, мы организовали рейс. Ещё рейс готовим на конец месяца, если наберём этих людей», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.
На прошлой неделе в аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак.
Дипломаты выдали 75 временных паспортов тем, кто потерял документы.