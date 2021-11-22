Минск готовит ещё один вывозной рейс для ближневосточных мигрантов

На конец ноября готовится ещё один вывозной рейс из Минска для ближневосточных мигрантов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что власти республики постараются сделать всё, чего хотят беженцы.

«Их желания — для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию — вы видите, мы организовали рейс. Ещё рейс готовим на конец месяца, если наберём этих людей», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

На прошлой неделе в аэропорт Минска прибыли 410 пассажиров вывозного рейса в Ирак.

Дипломаты выдали 75 временных паспортов тем, кто потерял документы.