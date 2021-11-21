Еврокомиссар Юханссон заявила, что Лукашенко «ведёт себя как туроператор без лицензии»
- РИА Новости
«Во время кризиса Александр Лукашенко ведёт себя как туроператор без лицензии, продает дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии исчезают сами собой», — приводит её слова Welt am Sonntag.
Ранее белорусский президент заявил, что в Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.
По его данным, у «структуры» созданы свои ячейки в Германии, Франции и других государствах.
Также в июле белорусский президент заявлял о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.