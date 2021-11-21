Еврокомиссар Юханссон заявила, что Лукашенко «ведёт себя как туроператор без лицензии»

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Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что в ситуации с миграционным кризисом президент Белоруссии Александр Лукашенко «ведёт себя как туроператор без лицензии».
Еврокомиссар Юханссон заявила, что Лукашенко «ведёт себя как туроператор без лицензии»
  • РИА Новости

«Во время кризиса Александр Лукашенко ведёт себя как туроператор без лицензии, продает дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии исчезают сами собой», — приводит её слова Welt am Sonntag.

Ранее белорусский президент заявил, что в Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.

По его данным, у «структуры» созданы свои ячейки в Германии, Франции и других государствах.

Также в июле белорусский президент заявлял о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.

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