Глава МИД Ирана назвал успешным сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии

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Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин провели переговоры c главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Об этом заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

«Говоря о региональном сотрудничестве между двумя странами, Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа», — заявил иранский МИД в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с иранским лидером Ибрагимом Раиси.

Также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества с Ираном.

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