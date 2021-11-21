Глава МИД Ирана назвал успешным сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии
«Говоря о региональном сотрудничестве между двумя странами, Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа», — заявил иранский МИД в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с иранским лидером Ибрагимом Раиси.
Также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества с Ираном.