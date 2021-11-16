Путин провёл телефонные переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с иранским лидером Эбрахимом Раиси.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также были обсуждены актуальные темы международной повестки дня. В частности, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, Нагорном Карабахе, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества с Ираном.