Глава МИД Франции Ле Дриан рассказал о «порой невыносимом» соседстве с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире RTL отметил, что Россия — это прежде всего сосед, а соседи «бывают невыносимы», однако с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов.

«Россия — прежде всего сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения «переезжать». Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов», — сказал французский министр, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в любом случае нужно продолжать «разговаривать с этим соседом».

Министр упомянул прошедшую встречу глав МИД и Минобороны двух стран в формате «2 + 2».

«Не могу сказать, что встреча прошла очень хорошо, но главное, что она состоялась. Нужно всегда идти по пути диалога», — заключил Ле Диан.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.

Также 12 ноября глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что на встрече в формате «2 + 2» обсуждалась тема развёртывания сил НАТО в Чёрном море.